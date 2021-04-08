ГБР проводит обыски в главном офисе "Укрзализныци"

Вместе с тем временная следственная комиссия Совета рассматривает вопросы готовности больниц УЗ к борьбе с коронавирусом

Вместе с тем временная следственная комиссия Совета рассматривает вопросы готовности больниц УЗ к борьбе с коронавирусом

Фото: из открытых источников

В четверг, 8 апреля, в главном офисе "Укрзализныци" проходят обыски, которые проводятся Государственным бюро расследований.

Как передает RegioNews, об этом сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина.

Сейчас Госбюро расследований проводит обыск в офисе Укрзализныци. Через час запланировано заседание нашей временной следственной комиссии по УЗ. В частности, будем слушать доклады министра Криклия, и.о. председателя правления УЗ Юрика относительно критической ситуации, которая сложилась в ведомственных больницах по борьбе с COVID-19 и по результатам аварии 29 марта", - написала она.

Напомним, данная временная следственная комиссия была создана в конце января в связи с нарушениями в компании, которые были обнаружены во время плановой ревизии.

Однако, как отмечает PavlovskyNews, и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик отказался отвечать на вопрос журналиста об обысках ГБР в центральном офисе. Сейчас ВСК рассматривает вопросы по больницам "Укрзализныци".

По словам Юлии Гришиной, Юрик и руководитель Центра охраны здоровья "Укрзализныци" Наталья Белинская рассказали, что все в порядке и медицинские учреждения обеспечены всем. Однако, по данным издания, ситуация диаметрально противоположная.

Например, ж/д больница Одессы не оборудована всем необходимым, ведь тендеры начали проводиться меньше месяца назад, хотя деньги выделялись с начала года. А еще неделю назад выяснилось, что там проблемы с электропроводкой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что чиновников "Укрзализныци” подозревают в халатности из-за аварии "Интерсити" под Запорожьем.

Кроме того, 16 марта, СБУ разоблачила фейковые ремонты на миллионы гривен "Укрзализныци". Для сокрытия сделки дельцы сфальсифицировали техническую и бухгалтерскую документацию.

Впоследствии, 18 марта, Премьер поручил четырем министрам предоставить ВСК ВР анализ работы "Укрзализныци".