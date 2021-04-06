В пожаре под Одессой погибла женщина
Еще один человек госпитализирован в медицинское учреждение
Еще один человек госпитализирован в медицинское учреждение
В Одесской области произошло возгорание в частном двухэтажном доме. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в комнате на первом этаже жилого дома.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На месте пожара обнаружили погибшую женщину 1951 г.р., и пострадавшего мужчину (данные устанавливаются), которого госпитализировали в медицинское учреждение.
Отмечается, что пожар локализован в 6:34 и ликвидирован в 6:41 на общей площади 8 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее сообщалось, что на заводе в Черновцах вспыхнул масштабный пожар.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров