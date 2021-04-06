В пожаре под Одессой погибла женщина

Еще один человек госпитализирован в медицинское учреждение

Еще один человек госпитализирован в медицинское учреждение

Фото: ГСЧС

В Одесской области произошло возгорание в частном двухэтажном доме. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в комнате на первом этаже жилого дома.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На месте пожара обнаружили погибшую женщину 1951 г.р., и пострадавшего мужчину (данные устанавливаются), которого госпитализировали в медицинское учреждение.

Отмечается, что пожар локализован в 6:34 и ликвидирован в 6:41 на общей площади 8 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее сообщалось, что на заводе в Черновцах вспыхнул масштабный пожар.