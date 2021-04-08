В Киеве горела многоэтажка: людей эвакуировали

Жертв в результате пожара нет

Жертв в результате пожара нет

Фото: Facebook

В Дарницком районе столицы возник пожар в квартире на 5 этаже в пятиэтажном жилого дома, существовала угроза распространения огня на соседние квартиры.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Во время тушения пожара в многоэтажке спасатели вывели на безопасное расстояние 10 человек. В 02:22 пожар был локализован на площади 45 кв. м и в 02:28 - ликвидирован", - сообщили спасатели.

Причину возникновения пожара установит следствие.

Как сообщалось, в Запорожье в пожаре погибли трое людей. Трагедия произошла в квартире пятиэтажки.