В Черновцах задержали на взятке недавно назначенного главу РГА, - СМИ

Чиновника назначили на должность только 26 февраля

Чиновника назначили на должность только 26 февраля

Фото: Facebook-страница Черновицкой районної госадминистрации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Информацию об обыске в кабинете главы Черновицкой РГА Дмитрия Козарийчука подтвердил следователь Заставнивского отдела полиции Сергей Обершт.

Пока официальная причина обыска неизвестна.

По информации источника Суспильного, Козарийчука задержали на взятке.

Справка. Дмитрия Козарийчука назначили на должность главы РГА 26 февраля. Он — юрист, работал помощником прокурора в прокуратурах Черновицкой и Львовской областей.

Также работал заместителем директора на предприятии "Украина", которое занимается выращиванием зерновых культур, а также мясництвом. Возглавлял Заставнивскую РГА.

На парламентских выборах 2019 года был доверенным лицом кандидата в нардепы от "Слуги народа" Валерия Божика. Баллотировался в областной совет от партии "Победа Пальчевского".

Как сообщалось, вчера в Черновцах задержали на предложения взятки руководителя перинатального центра.Он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.