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04 апреля 2021, 17:52 1690

В Житомирской области полицейский совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия

04 апреля 2021, 17:52 1690
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Под колесами легковушки погиб 47-летний мужчина
Под колесами легковушки погиб 47-летний мужчина
Фото: Нацполиция Украины
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Вечером 3 апреля с. Малиновке Малинской общины полицейский насмерть сбил 47-летнего местного жителя, после чего скрылся с места аварии.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области, пишет RegioNews.

Сообщение о найденном теле мужчины на дороге на сельской улице поступило в полицию около 22:30 вечера. В 23.05 на территории области было введено полицейскую операцию "Перехват", поскольку зафиксированные на месте происшествия обстоятельства свидетельствовали о гибели мужчины в результате ДТП.

Благодаря собранным на месте происшествия вещественным доказательствам удалось установить марку и цвет машины. В течение ночи проверяли автомобили марки "Шкода" зеленого цвета и их владельцев относительно причастности к указанному ДТП. В результате на одной из улиц г. Малина нашли автомобиль с характерными механическими повреждениями. Во время проверки его владельце установлено, что машина принадлежит 33-летнему полицейскому местного отделения, который с 1 апреля был командирован в Управление уголовного розыска ГУНП.

Об указанных обстоятельствах было немедленно сообщено в Территориальное управление ГБР. В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

В то же время по приказу начальника ГУНП в области инспекцией по личному составу УКЗ ГУНП Житомирщины начато служебное расследование.

Санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, ночью 3 апреля в Суворовском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи.

ДТП смерть полиция Житомирская область авария

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