В Ужгороде заместителя мэра задержали за пьяное вождение

Он пытался скрыться от патрульных, чтобы избежать проверки на содержание алкоголя в крови

Он пытался скрыться от патрульных, чтобы избежать проверки на содержание алкоголя в крови

Фото: zakarpattya.net.ua

Сотрудники патрульной полиции задержали заместителя городского головы Ужгорода Василия Пинзеника в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Об этом сообщает издание "Закарпатье онлайн", передает RegioNews.

Известно, что его задержали 8 апреля около 2:40 ночи за рулем автомобиля "Шкода Октавия".

По словам полицейского, чиновник пытался избежать проверки на содержание алкоголя в крови, спрятавшись за елками на площади Почтовой", - говорится в сообщении.

Согласно информации, размещенной на сайте Ужгородского городского совета, Василий Пинзеник курирует отрасли экономики и предпринимательства, транспорта, инвестиций и туризма, международного сотрудничества и инноваций.

По словам представителя патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Завадского, на чиновника составили административный протокол за управление авто в нетрезвом состоянии.

Патрульные остановили водителя, который имел признаки опьянения. Его доставили в медучреждение для проверки на содержание алкоголя. Врач обнаружил, что водитель был нетрезв. Дело направлено в суд", - рассказал "Суспільному" Эрнест Завадский.

Напомним, в Виннице спецназовцы задерживали пьяного, который угрожал взорвать дом соседки гранатой.