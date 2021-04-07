Локдаун в Киеве могут продлить до 10 мая, - СМИ
В КГГА считают, что такие строгие карантинные мероприятия должны уменьшить число новых заражений
В КГГА считают, что такие строгие карантинные мероприятия должны уменьшить число новых заражений
В столице Украины из-за высокой заболеваемости на коронавирус планируют продолжить жесткое локдаун.
Как пишет RegioNews, об этом сообщили источники "Букв" в КГГА.
Отмечается, что сейчас готовится соответствующее распоряжение киевского городского головы Виталия Кличко.
Локдаун планируют продлить до 10 мая. В КГГА считают, что такие строгие карантинные мероприятия должны уменьшить число новых заражений.
Ранее сообщалось, что на время локдауна столичные маршрутки могут остановить работу.
Также стало известно, что в Киеве будут штрафовать за нарушение карантина в офисах.
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