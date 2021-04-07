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07 апреля 2021, 14:56 2476

Локдаун в Киеве могут продлить до 10 мая, - СМИ

07 апреля 2021, 14:56 2476
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В КГГА считают, что такие строгие карантинные мероприятия должны уменьшить число новых заражений
В КГГА считают, что такие строгие карантинные мероприятия должны уменьшить число новых заражений
Фото из открытых источников
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В столице Украины из-за высокой заболеваемости на коронавирус планируют продолжить жесткое локдаун.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили источники "Букв" в КГГА.

Отмечается, что сейчас готовится соответствующее распоряжение киевского городского головы Виталия Кличко.

Локдаун планируют продлить до 10 мая. В КГГА считают, что такие строгие карантинные мероприятия должны уменьшить число новых заражений.

Ранее сообщалось, что на время локдауна столичные маршрутки могут остановить работу.

Также стало известно, что в Киеве будут штрафовать за нарушение карантина в офисах.

Украина Киев карантин КГГА локдаун

 
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