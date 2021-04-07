14:42  07 апреля
В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки
10:51  07 апреля
Авто, квартира или земля: почти сто "слуг" улучшили свое материальное состояние за 2020 год
08:11  07 апреля
На Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима "тишины": погибли двое украинцев
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2021, 15:50

В Киеве из-за локдауна в пять раз уменьшился пассажиропоток в метро

07 апреля 2021, 15:50
Читайте також українською мовою
Графики движения поездов метро на период строгих карантинных мер подкорректируют
Графики движения поездов метро на период строгих карантинных мер подкорректируют
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала жесткого карантина в Киеве значительно снизилось количество пользователей метрополитена.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Так, 5 апреля, подземкой воспользовалось 152 тысячи пассажиров, 6 апреля - 210 тысяч. Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек.

"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - сообщают в пресс-службе предприятия.

Как известно, до 16 апреля проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам, которые предъявляются вместе со служебным удостоверением.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут штрафовать за нарушение карантина в офисах.

Украина метро Киев карантин поезд

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram