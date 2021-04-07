В Киеве из-за локдауна в пять раз уменьшился пассажиропоток в метро
С начала жесткого карантина в Киеве значительно снизилось количество пользователей метрополитена.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
Так, 5 апреля, подземкой воспользовалось 152 тысячи пассажиров, 6 апреля - 210 тысяч. Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек.
"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - сообщают в пресс-службе предприятия.
Как известно, до 16 апреля проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам, которые предъявляются вместе со служебным удостоверением.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут штрафовать за нарушение карантина в офисах.