Поддержка бизнеса на период локдауна: в Раде зарегистрировали законопроект
Законопроект №5346 зарегистрировала партия "Голос"
Законопроект №5346 зарегистрировала партия "Голос"
Партия "Голос" зарегистрировала проект закона №5346, который предусматривает освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) для всех предприятий и мораторий на плановые неналоговые проверки на время локдауна.
Об этом сообщает пресс-служба партии, передает RegioNews.
Так, законопроект №5346 предусматривает:
- освобождение от уплаты ЕСВ для всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина, в частности освободить от уплаты ЕСВ за наемных работников;
- введение моратория на все плановые неналоговые проверки и сохранение моратория на налоговые проверки, который во многих городах сейчас игнорируют из-за попытки отменить его постановлением правительства;
- предоставление права местным властям при необходимости уменьшать ставки местных налогов и сборов. Это поможет поддержать локальный бизнес, если в местном бюджете есть на это ресурсы;
- расширение возможности получить обещанные 8 тысяч гривен выплаты от государства, если деятельность предприятия подпадает под определенный перечень не только по основным КВЭДам, но и за первыми пяти.
В партии также требуют созвать внеочередное заседание Рады, чтобы принять этот законопроект и другие решения, необходимые для защиты предпринимателей и работников, защиты страны от агрессии РФ и защиты от коронавируса.
Как сообщалось, 30 марта Рада поддержала закон о карантинные выплаты 8 тысяч ФОПам. Их не смогут получить физлица-предприниматели, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность.
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