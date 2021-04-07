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07 апреля 2021, 18:48 12

В Запорожье полиция открыла уголовное дело из-за сопротивления протестующих с местного рынка

07 апреля 2021, 18:48 12
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Предприниматели выражали недовольство закрытием непродовольственного рынка
Фото: скрин видео конфликта из соцсетей
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Участники несанкционированного митинга парализовали движение общественного транспорта и помешали сотрудникам полиции привлечь нарушительницу к административной ответственности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Правоохранители сообщили, что в дежурную часть отдела №2 Запорожского райуправления полиции ГУНП в Запорожской области по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта "Улица Жуковского" более 30 работников рынка "Анголенко" перекрыли движение транспорта путем постоянного непрерывного передвижения по пешеходному переходу, выражая свое недовольство закрытием непродовольственного рынка.

На место несанкционированного митинга прибыли сотрудники полиции во главе с руководством ГУНП в Запорожской области. Участников мероприятия призвали прекратить препятствование проезду общественного транспорта. Среди митингующих наиболее вызывающе себя вела неизвестная женщина, игнорируя при этом карантинные ограничения. После того как сотрудники полиции пытались привлечь ее к административной ответственности, около 20 участников митинга помешали этому и оказали сопротивление. В результате этих действий никто не пострадал, - говорится в сообщении.

Мероприятие завершилось, движение общественного транспорта было восстановлено.

По данному факту следственным отделом полиции № 2 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 342 Уголовного кол Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей).

Как сообщалось, вчера в Полтаве предприниматели перекрыли трассу: требуют восстановления работы в карантин. В акции приняли участие более 50 человек.

протесты митинг предприниматели рынки Запорожье полиция

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