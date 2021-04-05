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05 апреля 2021, 14:28 160

В Ивано-Франковске предприниматели снова протестовали против карантина

05 апреля 2021, 14:28 160
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В городе могут разрешить работу рынков
В городе могут разрешить работу рынков
Фото: blitz.if.ua
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Сегодня, 5 апреля, в Ивано-Франковске под стенами ОГА предприниматели и работники железнодорожного транспорта требовали разрешить работу промышленных рынков и движение пригородных поездов.

Об этом сообщает издание "Блиц-Инфо", передает RegioNews.

Митингующие заявляли, что ограничения "красной" зоны оставляют их без средств к существованию, и требовали рассмотреть решение о разрешении работы рынков и пригородных поездов.

Мэр города Руслан Марцинкив, который присутствовал на митинге, заявил, что областная администрация нормально отнеслась к требованию разрешить работу рынков.

По его словам, в ОГА обещали "сегодня же проработать возможность возобновления работы - в течение 4 часов".

Поэтому скоро наконец будет известно как, когда и при каких условиях промышленные рынки смогут работать. Городские власти всячески поддержат предпринимателей. Теперь - слово за областной администрацией. Ждем", - сказал Марцинкив.

Напомним, на Прикарпатье будут судить чиновника ОГА за злоупотребления с бюджетными деньгами.

Ивано-Франковск митинг протест карантин предприниматели

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