В Ивано-Франковске предприниматели снова протестовали против карантина

В городе могут разрешить работу рынков

В городе могут разрешить работу рынков

Фото: blitz.if.ua

Сегодня, 5 апреля, в Ивано-Франковске под стенами ОГА предприниматели и работники железнодорожного транспорта требовали разрешить работу промышленных рынков и движение пригородных поездов.

Об этом сообщает издание "Блиц-Инфо", передает RegioNews.

Митингующие заявляли, что ограничения "красной" зоны оставляют их без средств к существованию, и требовали рассмотреть решение о разрешении работы рынков и пригородных поездов.

Мэр города Руслан Марцинкив, который присутствовал на митинге, заявил, что областная администрация нормально отнеслась к требованию разрешить работу рынков.

По его словам, в ОГА обещали "сегодня же проработать возможность возобновления работы - в течение 4 часов".

Поэтому скоро наконец будет известно как, когда и при каких условиях промышленные рынки смогут работать. Городские власти всячески поддержат предпринимателей. Теперь - слово за областной администрацией. Ждем", - сказал Марцинкив.

Напомним, на Прикарпатье будут судить чиновника ОГА за злоупотребления с бюджетными деньгами.