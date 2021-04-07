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07 квітня 2021, 18:48 14

У Запоріжжі поліція відкрила кримінальну справу через опір протестувальників місцевого ринку

07 квітня 2021, 18:48 14
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Підприємці висловлювали невдоволення закриттям непродовольчого ринку
Підприємці висловлювали невдоволення закриттям непродовольчого ринку
Фото: скрін відео конфлікту з соцмереж
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Учасники несанкціонованого мітингу паралізували рух громадського транспорту та завадили працівникам поліції притягнути порушницю до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Правоохоронці повідомили, що до чергової частини відділу №2 Запорізького райуправління поліції ГУНП в Запорізькій області по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що біля зупинки громадського транспорту "Вулиця Жуковського" більше 30 працівників ринку "Анголенко" перекрили рух транспорту шляхом постійного безперервного пересування по пішохідному переходу, висловлюючи своє невдоволення закриттям непродовольчого ринку.

На місце несанкціонованого мітингу прибули працівники поліції на чолі з керівництвом ГУНП в Запорізькій області. Учасників заходу закликали припинити перешкоджання проїзду громадського транспорту. Серед мітингувальників найбільш зухвало себе поводила невідома жінка, ігноруючи при цьому карантинні обмеження. Після того як працівники поліції намагались притягнути її до адміністративної відповідальності, близько 20 учасників мітингу завадили цьому і вчинили опір. Внаслідок цих дій ніхто не постраждав, - йдеться в повідомленні.

Захід завершився, рух громадського транспорту було відновлено.

За цим фактом слідчим відділом поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 342 Кримінального к України (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

Як повідомлялося, учора в Полтаві підприємці перекрили трасу: вимагають відновлення роботи в карантин. В акції взяли участь понад 50 осіб.

протести митинг підприємці ринки Запоріжжя поліція

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