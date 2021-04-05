Локдаун в Киеве: к патрулированию улиц привлекли дополнительные подразделения полиции

Правоохранители патрулируют парки и остановки общественного транспорта

Правоохранители патрулируют парки и остановки общественного транспорта

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

В составе мобильных групп они проверяют наличие специальных пропусков на транспорт, а также патрулируют парки и общественные места, где возможно скопление граждан.

Также патрули проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы", - говорится в сообщении.

Кроме того, через громкоговорители правоохранители обращаются к прохожим с требованием выполнять карантинные мероприятия.

Напомним, Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.