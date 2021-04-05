09:02  05 апреля
В Украине за сутки выявили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  05 апреля
Разумков рассказал, стоит ли ожидать комендантский час в Украине
08:11  05 апреля
За сутки только один обстрел: на Донбассе стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2021, 13:10 553

Локдаун в Киеве: к патрулированию улиц привлекли дополнительные подразделения полиции

05 апреля 2021, 13:10 553
Читайте також українською мовою
Правоохранители патрулируют парки и остановки общественного транспорта
Правоохранители патрулируют парки и остановки общественного транспорта
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве из-за усиления карантина улицы усиленно патрулируют работники Муниципальной охраны, полиции и Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

В составе мобильных групп они проверяют наличие специальных пропусков на транспорт, а также патрулируют парки и общественные места, где возможно скопление граждан.

Также патрули проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы", - говорится в сообщении.

Кроме того, через громкоговорители правоохранители обращаются к прохожим с требованием выполнять карантинные мероприятия.

Напомним, Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.

Киев карантин полиция патруль локдаун

Коронавирус на Житомирщине: больше всего в области заняты пять больниц
05 апреля 2021, 12:50
На Закарпатье "красную" зону могут отменить в ближайшее время - ОГА
05 апреля 2021, 12:29
Карантин в Николаеве: в городе образовался транспортный коллапс
05 апреля 2021, 11:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua