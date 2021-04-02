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02 апреля 2021, 21:22 9

Разумков допустил введение чрезвычайного положения из-за COVID-19 в Украине

02 апреля 2021, 21:22 9
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Но сейчас предложения об этом в Раду не поступали
Но сейчас предложения об этом в Раду не поступали
Фото из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил введение чрезвычайного положения из-за неутешительной ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом политик заявил в эфире телеканала НАШ, передает RegioNews.

К сожалению, да (возможно введение ЧП - ред.), потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошёл вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим, - сказал глава ВР.

В то же время он добавил, что в Верховную Раду пока не поступали предложения ни от президента, ни от Кабинета Министров об объявлении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

По вопросу о чрезвычайном положении: в этом случае, если не ошибаюсь, согласно закону, предложения должен предоставить Кабинет Министров Украины, потому что это эпидемиологическая ситуация, дальше их рассматривает президент, который издает указ. И в течение двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, соответствующая информация ни от президента, ни от Кабинета Министров не поступала, - отметил Разумков.

В то же время он подчеркнул, что парламент в случае необходимости готов реагировать немедленно.

Как сообщалось, 30 марта Разумков назвал условие, при котором в Украине введут общенациональный локдаун. Он считает, что это теоретически возможно.

Также сегодня в Минздраве рассказали, могут ли в Украине ввести комендантский час. В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается.

коронавирус спикер Верховная Рада COVID-19 Дмитрий Разумков чрезвычайное положение

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