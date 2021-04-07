Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев

Больше всего новых заражений выявили в столице (1417)

Больше всего новых заражений выявили в столице (1417)

Фото: из открытых источников

В Украине за 6 апреля COVID-19 обнаружили у 15 415 человек, зафиксирован 481 летальный случай, госпитализировали 5 587 больных, 11 472 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

15 415 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 апреля. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 140 224 (в том числе методом ПЦР - 59 049, методом ИФА - 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 397).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 784 579 человек;

выздоровели - 1 373 851 человек;

летальных исходов - 35 498;

проведено ПЦР-тестов - 8 456 635.

Напомним, ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 13 276 человек, зафиксировано 430 летальных случаев.