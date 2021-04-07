В Мелитополе запретили работу общественного транспорта

Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается

Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается

Фото из открытых источников

В Мелитополе на две недели запретят работу общественного транспорта. Для медиков будут организованы специальные рейсы.

Об этом сообщили в Мелитопольском городском совете, пишет RegioNews.

Во время заседания внеочередной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был принят ряд дополнительных карантинных ограничений, которые будут действовать уже с 7 и 12 апреля 2021 года.

С сегодняшнего дня, 7 апреля, учащиеся 1-11 классов будут учиться по дистанционной форме обучения; занятия спортивных кружков будут проводиться на дворе учреждений образования по индивидуальному расписанию; занятия по видам спорта будут проходить по индивидуальному расписанию желательно на открытом воздухе; спортивные мероприятия и матчи командных видов спорта будут проходить без зрителей.

Кроме того, с 12 по 25 апреля 2021 года на территории Мелитополя запрещается работа общественного транспорта на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Детско-развлекательным центрам разрешено работать на открытых территориях, также могут работать летние площадки баров, ресторанов, кафе.

Напомним, в Запорожье с 5 апреля ввели жесткий карантин.