Локдаун в Киеве: люди до сих пор ждут под КГГА пропуска в транспорт

Киевляне жалуются, что процесс выдачи очень медленный

Киевляне жалуются, что процесс выдачи очень медленный

Фото: PavlovskyNews

По состоянию на 6 апреля столичная власть не выдала всем нуждающимся жителям пропуски для проезда в общественном транспорте.

Как пишет RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews, под помещением КГГА напротив Бессарабского рынка до сих пор очередь.

Люди, желающие получить спецпропуск, жалуются, что процесс выдачи очень медленный.

"Многие из них приходили в Департамент промышленности и развития предпринимательства ещё на прошлой неделе. Сейчас в списке на получение спецбилета около 300 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у Зеленского раскритиковали столичную мэрию из-за дефицита спецпропусков. В ответ у Виталия Кличко заявили о планах допечатать еще 100 тысяч разрешений и раздать их до конца сегодняшнего дня.