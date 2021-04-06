Локдаун в Киеве: люди до сих пор ждут под КГГА пропуска в транспорт
Киевляне жалуются, что процесс выдачи очень медленный
Киевляне жалуются, что процесс выдачи очень медленный
По состоянию на 6 апреля столичная власть не выдала всем нуждающимся жителям пропуски для проезда в общественном транспорте.
Как пишет RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews, под помещением КГГА напротив Бессарабского рынка до сих пор очередь.
Люди, желающие получить спецпропуск, жалуются, что процесс выдачи очень медленный.
"Многие из них приходили в Департамент промышленности и развития предпринимательства ещё на прошлой неделе. Сейчас в списке на получение спецбилета около 300 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее у Зеленского раскритиковали столичную мэрию из-за дефицита спецпропусков. В ответ у Виталия Кличко заявили о планах допечатать еще 100 тысяч разрешений и раздать их до конца сегодняшнего дня.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма