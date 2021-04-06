В Чернигове усиливают карантин: что запрещается
Ограничения будут действовать с 8 апреля
Ограничения будут действовать с 8 апреля
В Чернигове усиливают карантинные ограничения: закрывают детсады и обязывают носить маски на улицах и в парках.
Об этом по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила пресс-служба Черниговского горсовета, пишет RegioNews.
Итак, по решению комиссии из 8 апреля запрещается посещение учреждений культуры, проведение различного рода массовых мероприятий (религиозные просят перенести на улицу), посещение бассейнов и оздоровительных комплексов, а также нахождение без маски на улицах, в скверах и парках. Детсады прекращают работу с понедельника, 12 апреля.
Напомним, в Черниговской области и Киеве решили перенести пробное ВНО.
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