В Раде признали, что в Украине провалилась кампания по вакцинации против коронавируса
Украинцам, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса, хватит запаса препарата на вторую дозу. Однако в целом кампания по вакцинации является неудовлетворительной.
Как пишет RegioNews, об этом рассказал в эфире "Украина 24" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
"Если говорить о Covishield, то иммунитет лучше вырабатывается, если вторая доза вакцины откладывается, не через 2 недели, а через 4-6 недель делается вторая доза. Это есть в плане вакцинации, эта вакцина зарезервирована под людей, которые получили первую дозу. Поэтому именно для них вакцина есть", — сказал он.
Сам Радуцкий негативно оценил вакцинальную кампанию в Украине.
"В целом мое личное мнение о кампании по вакцинации — она плохая. И я очень благодарен президенту и СНБО за то, что они вмешались в процесс, и сейчас правительство должно изменить план вакцинации, который был презентован Кабмином, потому что мы видим, что план вакцинации пока не срабатывает", — сказал он.
Радуцкий подчеркнул, что главная причина в том, что не хватает вакцин - это то, что прекращено поставку индийской вакцины из-за решения правительства Индии в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Напомним, за минувшие сутки в трех регионах не сделали ни одной прививки от COVID-19.