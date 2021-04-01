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01 апреля 2021, 17:19 1

Старух пригрозил местным чиновникам "правовой оценкой за бездействие в борьбе с пандемией"

01 апреля 2021, 17:19 1
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Фото пресс-службы Запорожской ОГА
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Во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатель облгосадминистрации Александр Старух особое внимание уделил территориям, где местная власть игнорирует вопросы эпидемиологической безопасности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Александр Старух обратил внимание, что тяжелая ситуация с заболеванием коронавирусом в Каменке-Днепровской, где уже три месяца в городской больнице никак не завершат строительство кислородной станции. В критический момент для спасения ковидных пациентов может не хватать кислорода. В то же время городской голова Владимир Антоненко не считает нужным принимать участие в работе региональной комиссии. Вместо руководителя общины на экране онлайн-трансляции красноречивый запись – нет микрофона и отсутствует связь.

По словам главы области, связь с реальностью и интересами своих земляков также потеряли и несколько других городских голов. Например, непонятную проявляет безответственность местная власть в Вольнянске. Несмотря на резкий скачок заболеваемости, до сих пор не создана комиссия по ТБ и ЧС, не приняты превентивные меры, нет запрета на проведение массовых собраний.

Местные общины вместе с государством отвечают за жизнь и здоровье людей. И действия, и бездействие всех местных руководителей тщательно проанализируют правоохранительные органы. У нас есть соответствующая правовая база и статьи Уголовного кодекса. Каждый получает оценку и от закона, и от своих избирателей, - подчеркнул председатель облгосадминистрации.

Сегодня же в Запорожской ОГА сообщали, что из-за роста количества больных COVID в Запорожской области увеличен коечный фонд дополнительно на 205 коек. Количество "ковидных" коек увеличено в городских больницах №1, №7, №6, в детской больнице №5 и роддоме №4. Все "ковидные" койки обеспечены медицинским кислородом на 80%.

По словам директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Алексея Кулинича, пока больными COVID перегруженные городские больницы №6 и №9, а также больница в Вольнянске и госпиталь в Пологах.

В зависимости от загрузки больниц будет осуществляться перераспределение больных COVID, которые требуют лечения в стационаре. Оно будет осуществляться не по месту жительства, а в любых больницах, где есть свободные места. Уже проработаны наиболее оптимальные логистические маршруты перемещения больных, - отметил Алексей Кулинич.

Как сообщалось, детская "инфекционка" Харькова захлебывается от количества тяжелых больных с COVID-19. В последнее время участились тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей.

Также в Украине новый антирекорд по количеству летальных случаев от COVID-19. Больше всего новых заражений обнаружили в Одесской области и столице.

COVID-19 пандемия Запорожская область ОГА Александр Старух

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