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05 апреля 2021, 12:29 145

На Закарпатье "красную" зону могут отменить в ближайшее время - ОГА

05 апреля 2021, 12:29 145
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Фото: из открытых источников
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В ближайшее время Закарпатскую область могут вывести из "красной" зоны карантина, в которую регион попал почти месяц назад.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк, передает RegioNews.

По его словам, в Закарпатской области ежедневно улучшается эпидемиологическая ситуация, в частности, фиксируют меньше новых случаев коронавируса, меньше смертей, увеличивается количество коек.

Он добавил, что область сейчас подходит к положительному показателю для перехода в "оранжевую" зону карантина.

Сейчас находимся в "красной" зоне, но на самом деле находимся на грани к тому, чтобы перейти в "оранжевую" зону", - сказал Шинкарюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в четырех областях "красной” зоны продлили ограничения на посадку пассажиров, в остальных регионах этой зоны ограничений пока нет.

Закарпатье карантин красная зона коронавирус ОГА

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