В Сумах усиливают карантин: запретили посещать школы, парки и спортивные площадки

Решение о дополнительных ограничениях принял горисполком

Решение о дополнительных ограничениях принял горисполком

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В Сумах с 5 апреля все школьники будут учиться дистанционно, в дошкольных учреждениях будут работать только дежурные группы. Также с 3 апреля запретили посещение парков, зон отдыха и спортивных площадок с целью отдыха.

О таком решении горисполкома сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Горисполком в своем решении руководствовался рекомендациями комиссии по ТЭБ и ЧС.

Ограничения вводят дополнительно к тем, которые введены Кабинетом Министров для регионов "красной" зоны.

С 3 по 11 апреля на территории Сумской общины запрещено:

посещение учреждений образования (кроме дежурных групп в детсадах для детей, у которых работают родители);

посещение парков и зон отдыха, спортивных площадок, прибрежных полос с целью отдыха;

скопление людей в общественных местах более 3 лиц;

пребывание в местах общего пользования без масок.

Также приняли решение разрешить работу супермаркетов при условии обеспечения функционирования всех касс.

Будет разрешена работа спортивных секций, ученики которых являются участниками международных соревнований.

В больницах предлагают развернуть дополнительные отделения для пациентов с коронавирусом и подозрением. По решению комиссии по ТЭБ и ЧС, в больнице №4 добавят 70 коек, в больнице №5 - 25. Исполком городского совета рекомендовал добавить 400 коек в больницах.

Сумщина находится в "красной" карантинной зоне с 24 марта.

Как сообщалось, с 18 марта в Сумах вводили двухнедельный "тайм-аут”, чтобы избежать "красной” зоны. Городская власть считала, что это поможет избежать строгих карантинных ограничений.

29 марта МОЗ обновило эпидемическое зонирование: в Украине "красные” Киев и 10 областей, среди которых и Сумская.