В Одессе взорвался газ в многоквартирном доме: четверо пострадавших

Еще пятнадцать человек эвакуировали

Еще пятнадцать человек эвакуировали

Фото ГСЧС

В результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир многоквартирного дома в Одессе пострадало 4 человека, 15 эвакуированы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В городе Одесса по переулку Хуторской, 6/3 в квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.

Предварительно пострадало 4 человека (состояние уточняется), из них - 3 доставлены в лечебные учреждения. Очевидцы утверждают, что хозяина квартиры на втором этаже взрывной волной выбросило из окна. Также среди пострадавших две его соседки – одна среднего возраста и вторая – пенсионерка.

В доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш, - сообщают спасатели.

В 15:31 пожар ликвидирован на площади 50 м кв.

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 15 жильцов дома.

От ГСЧС привлечено 65 человек и 11 единиц техники.

Информация уточняется.

Как сообщалось, в Харькове на заводе произошел пожар: погиб человек. Еще один человек госпитализирован.