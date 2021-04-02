17:50  02 апреля
Пропуска на транспорт и закрытые школы: Чернигов с понедельника усиливает карантин
11:26  02 апреля
В КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте
18:39  02 апреля
Боевики на Донбассе ранили двух наших военных и одного мирного жителя
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2021, 16:56 7

В Одессе взорвался газ в многоквартирном доме: четверо пострадавших

02 апреля 2021, 16:56 7
Читайте також українською мовою
Еще пятнадцать человек эвакуировали
Еще пятнадцать человек эвакуировали
Фото ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир многоквартирного дома в Одессе пострадало 4 человека, 15 эвакуированы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В городе Одесса по переулку Хуторской, 6/3 в квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.

Предварительно пострадало 4 человека (состояние уточняется), из них - 3 доставлены в лечебные учреждения. Очевидцы утверждают, что хозяина квартиры на втором этаже взрывной волной выбросило из окна. Также среди пострадавших две его соседки – одна среднего возраста и вторая – пенсионерка.

В доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш, - сообщают спасатели.

В 15:31 пожар ликвидирован на площади 50 м кв.

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 15 жильцов дома.

От ГСЧС привлечено 65 человек и 11 единиц техники.

Информация уточняется.

Как сообщалось, в Харькове на заводе произошел пожар: погиб человек. Еще один человек госпитализирован.

взрыв газ Одесса ГСЧС спасатели пожар

На Житомирщине из-за выжигания сухой травы пострадали трое жителей
02 апреля 2021, 14:58
На Днепропетровщине три человека погибли во время пожара в доме
29 марта 2021, 10:44
Трагедия на Черкащине: пожар забрал жизни двоих детей и их бабушки
27 марта 2021, 14:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram