В Одессе взорвался газ в многоквартирном доме: четверо пострадавших
В результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир многоквартирного дома в Одессе пострадало 4 человека, 15 эвакуированы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В городе Одесса по переулку Хуторской, 6/3 в квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.
Предварительно пострадало 4 человека (состояние уточняется), из них - 3 доставлены в лечебные учреждения. Очевидцы утверждают, что хозяина квартиры на втором этаже взрывной волной выбросило из окна. Также среди пострадавших две его соседки – одна среднего возраста и вторая – пенсионерка.
В доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш, - сообщают спасатели.
В 15:31 пожар ликвидирован на площади 50 м кв.
Подразделениями ГСЧС эвакуированы 15 жильцов дома.
От ГСЧС привлечено 65 человек и 11 единиц техники.
Информация уточняется.
Как сообщалось, в Харькове на заводе произошел пожар: погиб человек. Еще один человек госпитализирован.