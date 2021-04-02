В Харькове на заводе произошел пожар: погиб человек

Еще один человек госпитализирован

Еще один человек госпитализирован

Фото: ГСЧС

В результате пожара, который произошел в ангаре одного из заводов в Харькове погиб человек, еще один - госпитализирован в среднем состоянии тяжести.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате пожара погиб один и пострадал один человек, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - отмечают в ведомстве.

Пожар произошел на территории ООО "Новабаварский бетон" в одноэтажном здании ангарного типа, в котором изготовляли подсолнечное масло. В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данная постройка была разрушена.

Отмечается, что площадь возгорания составила 600 кв.м. К тушению были привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС. Пожар возник в 4 часа утра, а в 5:39 пожарные его локализовали.

Напомним, на Днепропетровщине три человека погибли во время пожара в доме.