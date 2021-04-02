На Житомирщине из-за выжигания сухой травы пострадали трое жителей

В настоящее время законодательством запрещается самовольное выжигание растительности или ее остатков

В настоящее время законодательством запрещается самовольное выжигание растительности или ее остатков

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

1 апреля в Брусиловскую больницу доставили двух жителей села Карабачин с ожогами.

"Предварительно, 80-летний пенсионер сжигал траву на приусадебном участке. В это время ему стало плохо, и он потерял сознание. 78-летняя жена пенсионера пыталась потушить пламя, которое уже перекинулось на мужа. Оба получили ожоги различной степени (у мужчины — около 70-90% тела, у женщины – 40%)", — рассказали в полиции.

В этот же вечер в Попельнянскую больницу с ожогами около 40% тела доставили 61-летнего мужчину. Он также сжигал траву на своем приусадебном участке. Огонь начал распространяться на соседние участки, мужчина пытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги разной степени.

Известно, что законодательством запрещено самовольное выжигание растительности или ее остатков. По ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за это предусмотрены штрафы.

Напомним, на Днепропетровщине три человека погибли во время пожара в доме.