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27 марта 2021, 14:06 748

Трагедия на Черкащине: пожар забрал жизни двоих детей и их бабушки

27 марта 2021, 14:06 748
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Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности
Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности
Фото: Facebook
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В селе Белозерье, что в Черкасской области произошел пожар, в результате которого погибли 3 человека: пожилая женщина и двое детей - 2015 и 2017 годов рождения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении ГСЧС Черкасской области.

На место происшествия прибыли спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацки.

После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя бабушка и две девочки 2015 и 2017 рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Пожар на площади 5 кв.м. был ликвидирован около 10 часов утра.

Напомним, 24 марта на Закарпатье горел жилой комплекс для переселенцев. Ориентировочная площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Также сообщалось, что пожар в Теребле на Закарпатье ликвидирован, пострадавших и погибших нет.

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