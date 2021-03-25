"Укрзализныця" восстанавливает "пятидневку" и соцвыплаты работникам

Руководство говорит о "социальном диалоге с профсоюзами"

Руководство говорит о "социальном диалоге с профсоюзами"

Фото из открытых источников

С 15 апреля "Укрзализныця" (УЗ) собирается возобновить пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников.

Об этом сообщил и. о. главы правления Иван Юрик в своем Facebook, передает RegioNews.

С 15 апреля будет возобновлена пятидневная рабочая неделя для всех железнодорожников, - написал он.

Кроме того, по его словам, с 1 апреля компания намерена начать выплату всех отсроченных социальных выплат своим сотрудникам, а также увеличить на 25% размер суточных расходов на командировку в пределах Украины.

В июне прогнозируем стабилизацию финансово-экономической ситуации и инициируем повышение заработных плат нашим сотрудникам на 8%, - добавил Юрик.

Об этом руководство "Укрзализныци" договорились "в социальном диалоге с профсоюзами".

Керівництво Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia в соціальному діалозі з профспілками домовилися: з 15 квітня буде відновлено... Posted by Ivan Yuryk on Thursday, March 25, 2021

Как сообщалось, ранее железнодорожники заявляли о предупредительной акции 31 марта. Решение об этом принято на совместном заседании центрального и региональных штабов при онлайн-участии более 300 участников.