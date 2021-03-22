В Киеве возле метро умер продавец ларька

22 марта 2021

Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни

Прошло уже чуть больше ста дней, как городской голова Херсона и, по состоянию на сегодня, еще и нардеп Колыхаев принес присягу. Он сразу попросил не критиковать его полгода, дать поработать и разобрат...