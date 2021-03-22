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22 марта 2021, 13:59 816

В Киеве возле метро умер продавец ларька

22 марта 2021, 13:59 816
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Смерть наступила из-за варикоза
Смерть наступила из-за варикоза
Фото из открытых источников
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В понедельник, 22 марта, в ларьке возле станции киевского метрополитена "Выдубичи" умер продавец. Смерть наступила из-за варикоза.

Об этом "Стране" сообщила пресс-офицер Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции Киева Кристина Кирьякова, пишет RegioNews

"У мужчины 1986 года рождения было заболевание варикоз, у него лопнула вена. То, что распространяется в некоторых пабликах (что его якобы зарезали - Ред.) - недействительная информация", - сообщила Кристина Кирьякова.

Ранее ряд местных телеграм-каналов распространили информацию о том, что продавца якобы зарезали на рабочем месте.

Напомним, в Днепре два человека погибли из-за пожара в доме.

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