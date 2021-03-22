В Днепре два человека погибли из-за пожара в доме

Огонь потушили быстро, однако это не спасло жизни людей

Огонь потушили быстро, однако это не спасло жизни людей

Фото: ГСЧС

В результате пожара в не эксплуатируемом доме в Днепре погибли два человека. По вызову было направлено спасателей, которые по прибытию установили, что пожар возник внутри помещения дома.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

21 марта в 21:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на переулке Шокальского Соборного района города Днепр, горит одноэтажный не эксплуатируемый дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем было уничтожено мусор на площади 40 м кв.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили двух человек без признаков жизни (мужского и женского пола, личные данные устанавливаются)”, - сообщили чрезвычайники.

Добавляется, что пожар локализован в 22:29 и ликвидирован в 22:56. К ликвидации пожара привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Напомним, 17 марта на Киевщине в результате пожара на предприятии погибли два человека.