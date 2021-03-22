12:13  22 марта
В Харькове работники театров протестуют возле ОГА
10:04  22 марта
Под Киевом раскрыли "реабилитационный центр", в котором пытали людей
08:11  22 марта
Боевики на Донбассе снова нарушили режим "тишины": за сутки зафиксировано 4 обстрела
UA | RU
UA | RU
22 марта 2021, 09:24 42

В Днепре два человека погибли из-за пожара в доме

22 марта 2021, 09:24 42
Читайте також українською мовою
Огонь потушили быстро, однако это не спасло жизни людей
Огонь потушили быстро, однако это не спасло жизни людей
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В результате пожара в не эксплуатируемом доме в Днепре погибли два человека. По вызову было направлено спасателей, которые по прибытию установили, что пожар возник внутри помещения дома.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

21 марта в 21:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на переулке Шокальского Соборного района города Днепр, горит одноэтажный не эксплуатируемый дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем было уничтожено мусор на площади 40 м кв.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили двух человек без признаков жизни (мужского и женского пола, личные данные устанавливаются)”, - сообщили чрезвычайники.

Добавляется, что пожар локализован в 22:29 и ликвидирован в 22:56. К ликвидации пожара привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Напомним, 17 марта на Киевщине в результате пожара на предприятии погибли два человека.

пожар Днепр ГСЧС спасатели жертва

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram