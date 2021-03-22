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22 марта 2021, 13:30 7

В Тернополе ночью во время пожара пострадали спасатели

22 марта 2021, 13:30 7
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Горела сауна
Горела сауна
Фото: ГСЧС Украины в Тернопольской области
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В Тернополе среди ночи произошел пожар в сауне с последующим взрывом. Во время ликвидации огня пострадали спасатели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям этой ночью в 02:38 часов. В банке по улице Замковая сработала пожарная сигнализация. Приехав на вызов, пожарные увидели, что горит не банк, а сауна, расположенная на цокольном этаже.

"Во время тушения с верхних этажей здания, с помощью специального оборудования спасены три человека, из них один ребенок, еще пять жильцов дома выведены на свежий воздух", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время тушения пожара в самой сауне произошло накопление и выброс продуктов пиролиза древесины. Взрывной волной зацепило четырех спасателей - они получили термические ожоги. Двое из них доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На данный момент пожар ликвидирован, причины устанавливаются.

Напомним, во Львове в результате аварии с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок.

Украина криминал спасатели ГСЧС Тернополь

 
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