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22 марта 2021, 14:59 44

В Житомирской области в аварии погибли трое людей

22 марта 2021, 14:59 44
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ДТП случилось около 1:00 ночи
ДТП случилось около 1:00 ночи
Фото из открытых источников
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Сегодня, 22 марта, в Житомирской области, в городе Коростышев произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погибли трое людей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около 1:00 ночи. Тогда 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Киевской пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения.

"После бокового столкновения с ним неуправляемый Volkswagen вынесло в отбойник, где легковушка влетела под автопоезд DAF с полуприцепом", - говорится в сообщении.

В результате столкновения погибли водитель Volkswagen и двое его пассажиров: 21-летний мужчина и 16-летняя девушка. Все они жители Коростышева. Третьего 21-летнего пассажира этого же автомобиля с телесными повреждениями госпитализировала "скорая".

"У травмированного мужчины по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, сейчас продолжается", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика не пострадали.

Напомним, на Житомирщине люди протестовали из-за мусора из Львова.

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