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22 марта 2021, 13:31 11

Работу министерств переведут на дистанционку из-за локдауна

22 марта 2021, 13:31 11
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Такое решение было принято во время внеочередного заседания Кабмина
Такое решение было принято во время внеочередного заседания Кабмина
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров из-за введения в столице жесткого карантина рекомендовал министерствам и иным органам исполнительной власти перейти на удаленный режим работы.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам внеочередного заседания правительства 22 марта, передает RegioNews.

Было принято протокольное поручение по рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенных на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - сообщил он.

Напомним, 20 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 года город Киев переходит к "красной" зоне.

Ранее сообщалось, что мобильный COVID-госпиталь могут перевезти из Ивано-Франковской области в Киев.

Кабмин Киев заседание Министерство красная зона

 
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