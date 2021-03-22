Работу министерств переведут на дистанционку из-за локдауна

Такое решение было принято во время внеочередного заседания Кабмина

Такое решение было принято во время внеочередного заседания Кабмина

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров из-за введения в столице жесткого карантина рекомендовал министерствам и иным органам исполнительной власти перейти на удаленный режим работы.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам внеочередного заседания правительства 22 марта, передает RegioNews. Было принято протокольное поручение по рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенных на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - сообщил он. Напомним, 20 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 года город Киев переходит к "красной" зоне. Ранее сообщалось, что мобильный COVID-госпиталь могут перевезти из Ивано-Франковской области в Киев.

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