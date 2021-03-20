Стало известно, когда в Киеве и Одесской области введут ограничения "красной" зоны

Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах

Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах

Фото из открытых источников

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение ввести с 23 марта в Киеве и Одесской области "красный" уровень эпидемической опасности из-за COVID-19. Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, пишет RegioNews. Сейчас в "красной" зоне Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, отметили в Минздраве. В этой зоне запрещено: прием посетителей заведениями общепита и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок). Напомним, в Киеве с 20 марта ввели локдаун. Ограничения действуют на работу ТРЦ, театров, музеев и ресторанов. 20 марта Одесса попала в "красную" зону карантина.

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