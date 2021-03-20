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20 марта 2021, 16:06 5

Стало известно, когда в Киеве и Одесской области введут ограничения "красной" зоны

20 марта 2021, 16:06 5
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Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах
Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах
Фото из открытых источников
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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение ввести с 23 марта в Киеве и Одесской области "красный" уровень эпидемической опасности из-за COVID-19. Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, пишет RegioNews.

Сейчас в "красной" зоне Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, отметили в Минздраве.

В этой зоне запрещено:

  • прием посетителей заведениями общепита и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
  • совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Напомним, в Киеве с 20 марта ввели локдаун. Ограничения действуют на работу ТРЦ, театров, музеев и ресторанов.

20 марта Одесса попала в "красную" зону карантина.

коронавирус Украина Киев карантин Одесская область

 
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