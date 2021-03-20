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20 марта 2021, 13:51 294

Коронавирус в Ивано-Франковске: Марцинкив заявил об улучшении эпидситуации в городе

20 марта 2021, 13:51 294
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Медицинские учреждения Ивано-Франковска получили от города 26 новых кислородных концентраторов
Медицинские учреждения Ивано-Франковска получили от города 26 новых кислородных концентраторов
Фото из открытых источников
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе уменьшилось количество госпитализаций с COVID-19, а больницы получили 26 кислородных концентраторов.

Об этом Марцинкив сообщил в Фейсбуке, пишет RegioNews.

"Хоть сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизацию ситуации с коронавирусом - болезнь еще не отступает”, - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что медицинские учреждения Ивано-Франковска получили от города 26 новых кислородных концентраторов: "Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки".

Хоч зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізації та стабілізацію ситуації з коронавірусом - хвороба ще не...

Posted by Руслан Марцінків on Friday, March 19, 2021

Напомним, ранее Марцинкив заявил, что каникулы в школах Ивано-Франковска начнутся на месяц позже.

коронавирус Украина карантин Ивано-Франковск Руслан Марцинкив

 
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