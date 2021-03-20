Одесса попала в "красную" зону карантина
Кроме Одессы, в "красной зоне" карантина находятся еще пять регионов
Кроме Одессы, в "красной зоне" карантина находятся еще пять регионов
В субботу, 20 марта, в связи с индикаторными показателями для определения регионов со значительным распространением COVID-19, Одесская область попала в "красную" зону карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет RegioNews.
Кроме Одессы, в "красной" зоне карантина находятся еще пять регионов:
- Киев;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Черновицкая область;
- Закарпатская область.
"Оранжевыми" теперь являются 11 областей:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черкасская.
Остальные регионы – в "желтой зоне" карантина.
Напомним, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В Одессе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.
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