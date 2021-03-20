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20 марта 2021, 12:20 428

Одесса попала в "красную" зону карантина

20 марта 2021, 12:20 428
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Кроме Одессы, в "красной зоне" карантина находятся еще пять регионов
Кроме Одессы, в "красной зоне" карантина находятся еще пять регионов
Фото из открытых источников
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В субботу, 20 марта, в связи с индикаторными показателями для определения регионов со значительным распространением COVID-19, Одесская область попала в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет RegioNews.

Кроме Одессы, в "красной" зоне карантина находятся еще пять регионов:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Черновицкая область;
  • Закарпатская область.

"Оранжевыми" теперь являются 11 областей:

  • Винницкая;
  • Донецкая;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская.

Остальные регионы – в "желтой зоне" карантина.

Напомним, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В Одессе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.

коронавирус Украина Одесса карантин локдаун

 
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