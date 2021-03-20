Одесса попала в "красную" зону карантина

Кроме Одессы, в "красной зоне" карантина находятся еще пять регионов

Кроме Одессы, в "красной зоне" карантина находятся еще пять регионов

Фото из открытых источников

В субботу, 20 марта, в связи с индикаторными показателями для определения регионов со значительным распространением COVID-19, Одесская область попала в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет RegioNews. Кроме Одессы, в "красной" зоне карантина находятся еще пять регионов: Киев;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область;

Закарпатская область. "Оранжевыми" теперь являются 11 областей: Винницкая;

Донецкая;

Киевская;

Кировоградская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Тернопольская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черкасская. Остальные регионы – в "желтой зоне" карантина. Напомним, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В Одессе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.

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