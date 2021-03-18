В Днепре заблокировали деятельность нелегального конвертационного центра

Оборот средств у него составлял несколько сотен миллионов гривен

Оборот средств у него составлял несколько сотен миллионов гривен

Фото СБУ

В Днепре организаторы нелегального конвертационного центра минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов грн. Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Через фиктивные фирмы дельцы вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку". Предварительно установлено, что общий оборот "конверта" составлял несколько сотен миллионов гривен. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо крупных размерах, - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера убытков, причиненных государству.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки.

Во время следственных действий изъяты: более 1 млн грн; бухгалтерская документация; печати фиктивных и государственных предприятий; компьютерная техника с черной бухгалтерией, - сообщают в СБУ.

Изъятые доказательства противоправной деятельности приобщены к материалам дела.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось в рамках указания Президента Украины относительно противодействия тенизации экономики государства. Операция проведена УСБУ в Днепропетровской области совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Как сообщалось, на Буковине объявили подозрение организатору канала нелегальной миграции. Злоумышленник имел сообщников в органах ГМС.