СБУ пресекла масштабную схему финансирования террористической "ЛНР"

Бывшего руководителя вагоностроительного завода объявили в розыск из-за финансирования терроризма

Бывшего руководителя вагоностроительного завода объявили в розыск из-за финансирования терроризма

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, организаторы сделки несколько лет незаконно отправляли в Россию продукцию захваченного боевиками украинского предприятия ПАО "Стахановский вагоностроительный завод".

Установлено, что изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемый участок государственной границы нашего государства. Часть вырученных средств завод платил в виде "налогов" так называемой администрации "ЛНР", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, в 2018 году предприятие перечислило в "бюджет" террористической "республики" более миллиона российских рублей, а сумма средств, которые получала от завода оккупационная власть и пророссийские террористы, в общем составляет десятки миллионов рублей.

Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Правонарушитель объявлен в общегосударственный розыск", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ расследует диверсионные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.