НАПК заявляет, что руководство всех фракций Рады хочет лишить агентство права выявлять фиктивные расходы партий

В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

14 народных депутатов зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагают запретить НАПК выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги (в том числе для вывода денежных средств в наличные за счет фиктивных договоров). В случае принятия законопроекта НАПК сможет видеть такие нарушения в отчетах, но они не смогут быть основанием приостановления государственного финансирования политической партии за средства налогоплательщиков, — сообщили в НАПК.

Отмечается, что среди этих народных депутатов присутствовало руководство всех фракций Парламента.

НАЗК связывает это намерение депутатов со своей результативной работой в части контроля за тем, как партии расходуют средства государственного финансирования за средства налогоплательщиков, — подчеркнули в агентстве.

Пресс-служба напомнила, что в 2020-2021 годах выявлены грубые нарушения в финансовых отчетах НАПК приостановило финансирование трех парламентских партий: "ВО "Батькивщина”, "Голос” и "Слуга Народа”.

После решения Конституционного Суда относительно е-декларирования, мы воспринимаем этот законопроект как следующую наибольшую угрозу для результативной работы НАПК. За последний год НАПК показало, что мы ответственно следим за тем, как партии тратят государственные средства. К сожалению, в ответ мы получаем еще одну попытку "убить" одну из ключевых функций НАПК, — отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Следовательно, партии смогут безнаказанно проводить фиктивные финансовые операции с денежными средствами налогоплательщиков, считают в НАПК.

Справка

Законопроект № 5253 был зарегистрирован и направлен на рассмотрение профильного комитета 17 марта. Авторами документа, среди прочих, значатся Александр Корниенко, Давид Арахамия, Ярослав Железняк, Тарас Батенко, Кира Рудик, Максим Саврасов, Олег Кулинич, Ирина Геращенко, Сергей Ларин, Артур Герасимов, Сергей Соболев, Юрий Бойко, Сергей Власенко.

Законопроектом предлагается дополнить указанный выше Закон положением, что НАЗК во время проверки отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера не уполномочено давать правовую оценку качества работ или услуг, что предоставлялись политической партии, их целесообразности для деятельности политической партии, а также устанавливать фиктивности сделок и хозяйственных операций с участием политической партии, устанавливать соответствие рыночной стоимости оказанных услуг, — говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, 11 марта глава НАПК Новиков заявил, что "Слуга народа" не получит госфинансирование, пока не подаст исправленный отчет. НАПК требует соблюдения закона.