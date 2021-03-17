В Житомире бьют тревогу: в больницах заканчиваются места для больных COVID-19
В Житомире на заседании исполнительного комитета городского совета приняли решение обратиться к департаменту здравоохранения облгосадминистрации, чтобы привлекли для приема инфицированных COVID-19 областную клиническую больницу.
Об этом сообщили 17 марта на заседании горсовета, передает RegioNews.
Пока что резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но по факту еще более 130 койко-мест в резерве", - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
По ее словам, среди госпитализированных преобладает уже молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания.
Мэр Сергей Сухомлин добавил, что мест для больных COVID-19 "фактически нам на неделю, если не изменится ситуация". Поэтому в горсовете планируют привлекать областную больницу.
Будем обращаться в департамент здравоохранения облгосадминистрации, чтобы включали в маршрут областную клиническую больницу", - подчеркнул Місюрова.
Напомним, в Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы.