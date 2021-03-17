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17 марта 2021, 11:01 381

В Житомире бьют тревогу: в больницах заканчиваются места для больных COVID-19

17 марта 2021, 11:01 381
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Фото: zt-rada.gov.ua
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В Житомире на заседании исполнительного комитета городского совета приняли решение обратиться к департаменту здравоохранения облгосадминистрации, чтобы привлекли для приема инфицированных COVID-19 областную клиническую больницу.

Об этом сообщили 17 марта на заседании горсовета, передает RegioNews.

Пока что резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но по факту еще более 130 койко-мест в резерве", - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

По ее словам, среди госпитализированных преобладает уже молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания.

Мэр Сергей Сухомлин добавил, что мест для больных COVID-19 "фактически нам на неделю, если не изменится ситуация". Поэтому в горсовете планируют привлекать областную больницу.

Будем обращаться в департамент здравоохранения облгосадминистрации, чтобы включали в маршрут областную клиническую больницу", - подчеркнул Місюрова.

Напомним, в Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы.

коронавирус Житомир горсовет больницы пандемия

 
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