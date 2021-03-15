В Запорожье произошел взрыв газа: двоих госпитализировали

Хозяева дома самовольно демонтировали газовый котел и батареи

Хозяева дома самовольно демонтировали газовый котел и батареи

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Сегодня, 15 марта, на улице Квитки-Основьяненко Шевченковского района в одном из частных домов произошел взрыв газа. В результате происшествия травмировались 40-летний мужчина и 33-летняя женщина, которых госпитализировали в городскую больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, передает RegioNews.

Спасатели установили, что вследствие утечки газа из газовой плиты произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Бойцы ГСЧС провели разборку аварийных конструкций.

Хозяева самовольно демонтировали газовый котел и батареи, в результате чего использовали газовое оборудование не по назначению, а именно обогревали помещения газовой духовкой", - сообщил начальник аварийно-диспетчерской службы АО "Запорожгаз" Алексей Виноградов.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, в пригороде Одессы активистам сожгли автомобиль, владельцы машины утверждают, что злоумышленник привел в действие взрывное устройство.