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16 марта 2021, 12:40 4

На украинские правительственные ресурсы осуществили масштабную хакерскую атаку

16 марта 2021, 12:40 4
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СБУ заблокировала хакерскую атаку
СБУ заблокировала хакерскую атаку
Рixabay
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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную кибератаку на правительственные ресурсы Украины. Ее осуществило хакерская группировка Armageddon, которое подконтрольно ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет RegioNews.

Как сообщается, из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам", - говорится в сообщении.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу MISP-UA. Там ведомство разместило: соответствующие индикаторы киберугроз; рекомендации относительно мер по выявлению и предупреждению фактов несанкционированного вмешательства; инструменты для поиска вредоносного программного обеспечения.

В пресс-службе также сообщили, что СБУ провела широкомасштабные меры для локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти.

В настоящее время правоохранители проводят расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, 18 февраля сайт СБУ атаковали хакеры.

Украина СБУ полиция хакеры правоохранители

 
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