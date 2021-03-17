На Днепропетровщине руководителям банка сообщили о подозрении в растрате 86 миллионов

В ходе досудебного расследования состоялись 5 санкционированных обысков

В ходе досудебного расследования состоялись 5 санкционированных обысков

Фото: Нацполиция

Правоохранители Днепропетровской области разоблачили преступную деятельность должностных лиц банка, которые своими действиями нанесли ущерб учреждению на 86 миллионов гривен. В течение двух лет должностные лица финансового учреждения на основе поддельных документов выдавали кредиты группе заемщиков, в результате чего банк понес финансовые потери.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По фактам завладения мошенническим путем денежными средствами, растраты должностными лицами вверенных им средств в особо крупных размерах и внесении в официальные документы ложных сведений следователи открыли уголовные производства", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования состоялись 5 санкционированных обысков по месту жительства бывшего руководства и должностных лиц коммерческого банка.

Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица финансового учреждения: глава правления банка, первый заместитель главы правления, заместитель главы правления, начальник управления кредитования на основании поддельных документов причастны к растрате 86 млн гривен.

В дальнейшем деньги были введены из банковской системы и разворованы, в результате чего государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в особо крупных размерах. Фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения еще трем лицам делу "Приватбанка”.