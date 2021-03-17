08:56  17 марта
В Украине резко возросло количество новых случаев заражения и смертей от COVID-19
10:39  17 марта
В Раде собирают подписи для внеочередного заседания
08:11  17 марта
Боевики за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
17 марта 2021, 10:41 541

На Днепропетровщине руководителям банка сообщили о подозрении в растрате 86 миллионов

17 марта 2021, 10:41 541
Читайте також українською мовою
В ходе досудебного расследования состоялись 5 санкционированных обысков
В ходе досудебного расследования состоялись 5 санкционированных обысков
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Днепропетровской области разоблачили преступную деятельность должностных лиц банка, которые своими действиями нанесли ущерб учреждению на 86 миллионов гривен. В течение двух лет должностные лица финансового учреждения на основе поддельных документов выдавали кредиты группе заемщиков, в результате чего банк понес финансовые потери.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По фактам завладения мошенническим путем денежными средствами, растраты должностными лицами вверенных им средств в особо крупных размерах и внесении в официальные документы ложных сведений следователи открыли уголовные производства", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования состоялись 5 санкционированных обысков по месту жительства бывшего руководства и должностных лиц коммерческого банка.

Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица финансового учреждения: глава правления банка, первый заместитель главы правления, заместитель главы правления, начальник управления кредитования на основании поддельных документов причастны к растрате 86 млн гривен.

В дальнейшем деньги были введены из банковской системы и разворованы, в результате чего государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в особо крупных размерах. Фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения еще трем лицам делу "Приватбанка”.

банки уголовное дело расследование полиция деньги

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы
Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua