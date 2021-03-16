Садовый хочет "закрыть" Львов из-за распространения коронавируса

За минувшие сутки выявлено больше всего заражений за все время пандемии - 616

За минувшие сутки выявлено больше всего заражений за все время пандемии - 616

Фото из открытых источников

Об этом на брифинге по итогам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Из-за стремительного роста новых инфицирований коронавирусом, а за минувшие сутки в Львове их выявили свыше 616 – больше всего за время пандемии, мэрия готова к жестким ограничениям и скорейшему развертыванию дополнительных COVID-коек.

В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны – все, если динамика не будет замедляться, - заявил Садовый.

Львов предпринимает шаги, чтобы избежать жесткого локдауна и перехода в красную зону. В частности, учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение, запретили проведение спортивных соревнований в помещениях и массовые пиры.

Относительно развертывания дополнительных COVID-коек, мэрия уже определилась с пятью медучреждениями, где можно будет обустроить 366 мест. В общем запланировали развернуть 700 коек, из городского бюджета на это выделили 18 млн грн.

Как отметил Садовый, сейчас ведут переговоры даже с директорами львовских медуниверситета и медколледжа.

Решением ТЭБ и ЧС мы дали позицию медицинском колледже, который работает в больнице скорой помощи и медицинском университете, чтобы они временно освободили свои кабинеты, чтобы мы могли обустроить кровати для больных. Решение не простое и ситуация, дай Бог, чтобы все новые локации, которые будут созданы, не были заполнены больными, - добавил Садовый.

Временные госпитали планируют обустроить до начала апреля, уже в ближайшие дни привлекут представителей строительных компаний для работ в поликлиниках.

На Львовщине за предыдущие сутки провели 2 289 исследований на коронавирус, из них 1 065 - положительные. За все время COVID-19 подтвердили у 88 124 человек. Умерли 2 413 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции – 73 325 человек.

Как сообщалось, сегодня мэр Львова Садовый сообщил, что во Львове будут развернуты дополнительные госпитали для COVID-пациентов. На первом этапе власти города планирует развернуть дополнительные 366 коек.

Также в ОГА сообщили, что Львовская область с вероятностью 90% окажется в "красной” зоне. Власть региона готовится к ужесточению карантина.