Уровень госпитализации больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

Вдвое больше стали госпитализировать в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Вдвое больше стали госпитализировать в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Фото из открытых источников

Уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 существенно вырос, но не во всей Украине, а только в отдельных регионах.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook, передает RegioNews.

Согласно сообщению, в частности, вдвое выросло число госпитализированных с COVID-19 в Ивано-Франковской - до 5,453 тыс. человек, в Закарпатской - до более 3,3 тыс. лиц, существенно увеличилось в Винницкой и Черновицкой областях - до 3,439 тыс. и 2,228 тыс. человек соответственно.

Всего в феврале в Украине госпитализировали 41,875 тыс. пациентов, что на 190 человек больше по сравнению с январем (притом что февраль на три дня короче). Еще почти 5 тыс. инфицированных продолжили начатое в январе лечение.

16.03.21. Медична допомога пацієнтам з COVID-19 у лютому. Пресбрифінг НСЗУ Рівень захворюваності та госпіталізацій... Posted by НСЗУ Національна служба здоров'я України on Tuesday, March 16, 2021

Как сообщалось, НСЗУ задержала "ковидные надбавки" медикам в регионах за февраль. Степанов пригрозил "уголовными делами".