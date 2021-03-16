В стране резко возросло количество новых случаев заражения COVID-19

За сутки обнаружили почти 10 тысяч новых случаев

За сутки обнаружили почти 10 тысяч новых случаев

Фото: из открытых источников

В Украине за 15 марта COVID-19 диагностировали у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, госпитализировали 2005 человек, 6202 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

9642 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 марта. Среди заболевших - 474 ребенка и 313 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), городе Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 477 190 человек;

выздоровели - 1 232 209 человек;

летальных исходов - 28 697;

проведено ПЦР-тестов - 7 416 142.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов назвал условие для введения в Украине жесткого локдауна.