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16 марта 2021, 16:58 6

Еще в двух областях обнаружили мутировавший британский штамм COVID-19

16 марта 2021, 16:58 6
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Речь идет о Львовской и Луганске
Речь идет о Львовской и Луганске
Фото из открытых источников
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На Луганщине и Львовщине подтверждена циркуляция британского штамма коронавирус, который является более опасным.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья'я МИНЗДРАВА Украины, передает RegioNews.

15 марта 2021 года вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья получила результаты секвенирования 152 остальных образцов из 200 отправленных на исследование в лаборатории на базе Клиники Шарите.

"На территориях Винницкой (4 образцы) и Закарпатской (2 образца) областей — обнаружена циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют британское происхождение. Это штаммы генетической линии B. 1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70. Кроме того, определены изменения (del HV69/70 в Spike-protein) в 2 образцах из Львовской и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине хотят освободить производителей вакцин от ответственности за последствия прививок.

коронавирус Украина карантин Винница Луганская область

 
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