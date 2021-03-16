Суд перенес избрание меры пресечения Рудьковскому, у него обнаружили COVID-19

Экс-министра обвиняют в похищении бывшего главы компании "Нефтегаздобыча" и действующего нардепа Олега Семинского

Экс-министра обвиняют в похищении бывшего главы компании "Нефтегаздобыча" и действующего нардепа Олега Семинского

Фото: из открытых источников

Печерский районный суд города Киева перенес на 23 марта избрание меры пресечения бывшему министру транспорта Николаю Рудьковскому, поскольку у него диагностировали COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на следственного судью Виталия Писанца, передает RegioNews.

Суд постановил: ходатайство адвокатов удовлетворить, отложить судебное заседание по избранию меры пресечения на 23 марта на 13 часов. 45 мин", - заявил судья.

Во время заседания защитник Николая Рудьковского предоставил справку, что 10 марта в подозреваемого диагностировали коронавирусное заболевание.

Позже прокурор Дмитрий Кривовьяз рассказал журналистам, что будет ходатайствовать об избрании Рудьковскому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, 25 февраля, раскрыто резонансное похищение экс-руководителя "Нефтегаздобычи" 9-летней давности. Пяти лицам сообщено о подозрении за вымогательство 200 млн долл США, похищение человека и пытки в течение более 3 лет.

3 марта экс-министру Николаю Рудьковскому в "Борисполе" вручили подозрение в похищении бывшего руководителя "Нефтегаздобычи".