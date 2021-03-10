Уже 23 тысячи: в Украине увеличилось количество вакцинированных от COVID-19 человек

Наименьшее количество вакцинированных - на Сумщине

Наименьшее количество вакцинированных - на Сумщине

Фото: из открытых источников

Со старта кампании по вакцинации в Украине первую дозу прививки получили уже 23480 человек. Наибольшее количество вакцинированных - в Донецкой области, наименьшая - на Сумщине.

Как передает RegioNews, об этом идет речь в данных Минздрава.

Так, за минувшие сутки, в частности, привили 4362 человека. За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (660 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 134 прививки), наименьшая - в Сумской области (430 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 330 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 260 прививок;

Донецкая область - 660 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 90 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 72 прививки;

Киевская область - 320 прививок;

Кировоградская область - 140 прививок;

Луганская область - 220 прививок;

Львовская область - 140 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 70 прививок;

Одесская область - 180 прививок;

Полтавская область - 230 прививок;

Ровенская область - 110 прививок;

Сумская область - 80 прививок;

Тернопольская область - 180 прививок;

Харьковская область - 130 прививок;

Херсонская область - 150 прививок;

Хмельницкая область - 110 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 90 прививок.

Черкасская область - 390 прививок.

Напомним, ранее Степанов заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине.

Также сообщалось, что Сумщина стала антилидером по количеству проводимых прививок от COVID-19.