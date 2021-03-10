Уже 23 тысячи: в Украине увеличилось количество вакцинированных от COVID-19 человек
Со старта кампании по вакцинации в Украине первую дозу прививки получили уже 23480 человек. Наибольшее количество вакцинированных - в Донецкой области, наименьшая - на Сумщине.
Как передает RegioNews, об этом идет речь в данных Минздрава.
Так, за минувшие сутки, в частности, привили 4362 человека. За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (660 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 134 прививки), наименьшая - в Сумской области (430 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 330 прививок;
- Волынская область - 160 прививок;
- Днепропетровская область - 260 прививок;
- Донецкая область - 660 прививок;
- Житомирская область - 50 прививок;
- Закарпатская область - 90 прививок;
- Запорожская область - 60 прививок;
- Ивано-Франковская область - 72 прививки;
- Киевская область - 320 прививок;
- Кировоградская область - 140 прививок;
- Луганская область - 220 прививок;
- Львовская область - 140 прививок;
- Киев - 100 прививок;
- Николаевская область - 70 прививок;
- Одесская область - 180 прививок;
- Полтавская область - 230 прививок;
- Ровенская область - 110 прививок;
- Сумская область - 80 прививок;
- Тернопольская область - 180 прививок;
- Харьковская область - 130 прививок;
- Херсонская область - 150 прививок;
- Хмельницкая область - 110 прививок;
- Черновицкая область - 40 прививок;
- Черниговская область - 90 прививок.
- Черкасская область - 390 прививок.
Напомним, ранее Степанов заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине.
Также сообщалось, что Сумщина стала антилидером по количеству проводимых прививок от COVID-19.