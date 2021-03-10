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10 марта 2021, 10:11 5

Уже 23 тысячи: в Украине увеличилось количество вакцинированных от COVID-19 человек

10 марта 2021, 10:11 5
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Наименьшее количество вакцинированных - на Сумщине
Наименьшее количество вакцинированных - на Сумщине
Фото: из открытых источников
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Со старта кампании по вакцинации в Украине первую дозу прививки получили уже 23480 человек. Наибольшее количество вакцинированных - в Донецкой области, наименьшая - на Сумщине.

Как передает RegioNews, об этом идет речь в данных Минздрава.

Так, за минувшие сутки, в частности, привили 4362 человека. За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (660 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 134 прививки), наименьшая - в Сумской области (430 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 330 прививок;
  • Волынская область - 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 260 прививок;
  • Донецкая область - 660 прививок;
  • Житомирская область - 50 прививок;
  • Закарпатская область - 90 прививок;
  • Запорожская область - 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 72 прививки;
  • Киевская область - 320 прививок;
  • Кировоградская область - 140 прививок;
  • Луганская область - 220 прививок;
  • Львовская область - 140 прививок;
  • Киев - 100 прививок;
  • Николаевская область - 70 прививок;
  • Одесская область - 180 прививок;
  • Полтавская область - 230 прививок;
  • Ровенская область - 110 прививок;
  • Сумская область - 80 прививок;
  • Тернопольская область - 180 прививок;
  • Харьковская область - 130 прививок;
  • Херсонская область - 150 прививок;
  • Хмельницкая область - 110 прививок;
  • Черновицкая область - 40 прививок;
  • Черниговская область - 90 прививок.
  • Черкасская область - 390 прививок.

Напомним, ранее Степанов заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине.

Также сообщалось, что Сумщина стала антилидером по количеству проводимых прививок от COVID-19.

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