10:56  09 марта
Степанов заявляет о начале третьей волны коронавируса в Украине
09:16  09 марта
ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии, больницы отказывали в оказании помощи
08:11  09 марта
Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано 9 обстрелов
UA | RU
UA | RU
09 марта 2021, 14:46 5

Для преодоления COVID-19 надо увеличить темпы вакцинации, а не вводить локдаун - Зеленский

09 марта 2021, 14:46 5
Читайте також українською мовою
COVID-вакцинация будет способствовать снижению темпов прироста количества новых заболевших, считает президент
COVID-вакцинация будет способствовать снижению темпов прироста количества новых заболевших, считает президент
Фото: president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский отметил, что нужно увеличить темпы вакцинации и предлагает привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава.

Как передает RegioNews, об этом он заявил на традиционном селекторном совещании с представителями правительства.

Ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большего прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны дать больше возможностей людям получить первые дозы вакцины", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в первую очередь необходимо вакцинировать медиков, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Напомним, Министерство здравоохранения 9 марта обнародовало обновленный список зон эпидемиологической опасности и показатели регионов по распространению COVID-19. В "красную" зону карантина попали: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

коронавирус Владимир Зеленский президент локдаун вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua