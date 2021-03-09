Для преодоления COVID-19 надо увеличить темпы вакцинации, а не вводить локдаун - Зеленский

COVID-вакцинация будет способствовать снижению темпов прироста количества новых заболевших, считает президент

COVID-вакцинация будет способствовать снижению темпов прироста количества новых заболевших, считает президент

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отметил, что нужно увеличить темпы вакцинации и предлагает привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава.

Как передает RegioNews, об этом он заявил на традиционном селекторном совещании с представителями правительства.

Ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большего прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны дать больше возможностей людям получить первые дозы вакцины", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в первую очередь необходимо вакцинировать медиков, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Напомним, Министерство здравоохранения 9 марта обнародовало обновленный список зон эпидемиологической опасности и показатели регионов по распространению COVID-19. В "красную" зону карантина попали: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.