В Минздраве обновили карантинные зоне: четыре области в "красной"
Министерство здравоохранения обнародовало 9 марта обновленный список зон эпидемиологической опасности и показатели регионов по распространению COVID-19. В "красную" зону карантина попали: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
В "оранжевой" зоне оказались: город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.
Кроме того, в "желтую" зону карантина попали: Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.
Напомним, в Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность от начала пандемии - Марцинкив.
Также сообщалось, что в Украине за 8 марта с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных.