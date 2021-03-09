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09 марта 2021, 12:41 21

В Минздраве обновили карантинные зоне: четыре области в "красной"

09 марта 2021, 12:41 21
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Киев попал в "оранжевую" зону
Киев попал в "оранжевую" зону
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения обнародовало 9 марта обновленный список зон эпидемиологической опасности и показатели регионов по распространению COVID-19. В "красную" зону карантина попали: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

В "оранжевой" зоне оказались: город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Кроме того, в "желтую" зону карантина попали: Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Напомним, в Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность от начала пандемии - Марцинкив.

Также сообщалось, что в Украине за 8 марта с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных.

коронавирус карантин Минздрав регионы область

 
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